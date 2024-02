O.J. Simpson é diagnosticado com câncer na próstata

Segundo o que fontes próximas a O.J. Simpson disseram ao TMZ, o ex-jogador de futebol americano de 76 anos de idade estaria com câncer na próstata. O site informou que Simpson já estaria fazendo o tratamento por sessões de quimioterapia em Las Vegas, Estados Unidos, onde mora atualmente.

As fontes também informaram que há rumores sobre o ex-atleta estar sob cuidados paliativos, uma abordagem que melhora a qualidade de vida por meio do alívio do sofrimento do paciente. Porém, O.J. negou em um tweet feito na tarde desta sexta-feira, dia 09:

Cuidados paliativos? Vocês estão falando sobre cuidados paliativos? Não sei quem disse isso. Estou recebendo um monte de amigos para o Superbowl no domingo. Está tudo bem, disse.

Simpson ganhou uma grande fama nos Estados Unidos como jogador de futebol americano, porém também é muito lembrado pelo caso do assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown e de seu amigo Ronald Goldman, em que era um dos suspeitos, porém foi inocentado pelo júri popular na época.

Em 2008, foi condenado a 14 anos de prisão por assalto à mão armada e sequestro, em Las Vegas, Estados Unidos. Porém, em 2017, foi autorizado a cumprir sua pena em regime aberto.