Seleção brasileira de judô é convocada para Grand Prix de Baku de olho em pontos olímpicos

O Brasil costuma se dar bem na etapa de Baku do Grand Prix de Judô e espera repetir os grandes resultados no Azerbaijão daqui uma semana. Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Judô anunciou o nome dos 14 convocados que estarão em ação entre os dias 16 e 18 de fevereiro, de olho em pontos para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Os atletas estiveram no tradicional Grand Slam de Paris na semana passada, no qual a seleção não conseguiu subir ao pódio, mas fizeram adaptações em fase de treinos em Sainte-Geneviève-des-Bois, comunidade francesa, para se dar bem na segunda etapa do Grand Prix do ano.

Serão sete atletas do time feminino e outros sete no masculino. Baku receberá a segunda etapa de Grand Slam no ano e uma boa campanha pode render até 1000 pontos (medalha de ouro) no ranking olímpico, classificatório para os Jogos de Paris-2024. Em Portugal, na largada da temporada, Michel Augusto levou a prata, enquanto Rafael Buzacarini conquistou o bronze.

"Minhas expectativas para o Grand Slam de Baku estão muito altas, visando meu objetivo principal que é a classificação para os Jogos Olímpicos. Sinto que na preparação em Paris, no treinamento de campo, consegui melhorar os pontos que já estava treinando e minhas dificuldades", disse Michel Augusto. "Por ter muitos atletas que estarão no próximo Grand Slam, foi essencial para minha evolução. Agora é chegar focado e dar meu melhor", completou o judoca da categoria até 60kg.

No ano passada, mas com a etapa do Azerbaijão disputada em setembro, o time brasileiro subiu ao pódio duas vezes. Beatriz Souza foi campeã do pesado feminino (acima de 88kg), enquanto Mayra Aguiar ficou com o bronze do meio-pesado (78kg). A competição desde ano, antecipada justamente por causa da Olimpíada, terá mais de 400 atletas de 63 países.

Confira a delegação brasileira em Baku:

EQUIPE MASCULINA:

60kg - Michel Augusto (Sesi)

66kg - Willian Lima (Pinheiros)

90kg - Giovani Ferreira (Pinheiros)

90kg - Marcelo Gomes (Flamengo)

100kg - Leonardo Gonçalves (Sogipa)

100kg - Rafael Buzacarini (Pinheiros)

+100kg - Rafael Silva (Pinheiros)

EQUIPE FEMININA:

48kg - Amanda Lima (Minas Tênis Clube)

52kg - Jéssica Pereira (Instituto Reação)

52kg - Larissa Pimenta (Pinheiros)

57kg - Jéssica Lima (Sogipa)

63kg - Ketleyn Quadros (Sogipa)

70kg - Ellen Froner (Pinheiros)

78kg - Karol Gimenes (Pinheiros)