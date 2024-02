Karoline Lima revela que romance com Léo Pereira começou pelo Instagram: - Me mandou um direct

O amor está no ar! Karoline Lima e Léo Pereira se tornaram o assunto do momento após assumirem publicamente o relacionamento com um vídeo nas redes sociais.

Com a repercussão do namoro, a influenciadora abriu a famosa caixinha de perguntas e acabou sendo questionada sobre o inicio do relacionamento. Segundo ela, tudo começou através do Instagram.

- Ele vai contar a versão dele, iniciou Karoline.

Léo Pereira então continuou:

- Foi pelo Instagram. Eu vi que você me seguia lá, dei moral para ela, chamei ela.

- Eu não lembro muito bem disso. Segundo ele, eu seguia ele. A menina que trabalha para ele, falou: como assim a Karol te segue?!. E ele, que não é bobo nem nada, me mandou um direct. E aí depois a gente se viu no Garota VIP pela primeira vez, emendou a influenciadora, que está no Rio de Janeiro.

Karoline encerrou:

- Aí, a gente começou, desde o Garota VIP, grudado. E olha no que deu. A gente começou a conversar em novembro, ficou pela primeira vez em dezembro, mas ficou mais sério, mesmo, no final de dezembro.