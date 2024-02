Fenômeno da Fórmula 1, Lewis Hamilton abre álbum de fotos de viagem ao Brasil

Lewis Hamilton curtiu o fim de 2023 e o início do ano novo no Brasil, entre os estados da Bahia e Rio de Janeiro, mas somente agora compartilhou fotos da viagem. Na época, os amigos do piloto publicaram alguns registros, mas dessa vez, o heptacampeão da Mercedes fez questão de mostrar seus próprios registros.

Em todas as imagens, o inglês aparece usando um acessório na cabeça, até porque não deve estar acostumado com o calor e o sol brasileiro, não é mesmo? Em Trancoso, na Bahia, Lewis posou sentado diante uma casa antiga da cidade.

Também tirou uma foto no espelho de um elevador luxuoso no Rio de Janeiro. E além disso, a publicação ainda tem um vídeo, gravado na Bahia, da apresentação de um grupo de axé de rua. Ele não cansa de mostrar que ama o Brasil, não é mesmo?!