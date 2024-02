Mark Ruffalo recebe discurso de Jennifer Garner ao celebrar estrela na Calçada da Fama

Chegou o dia dele! Na última quinta-feira, dia 08, o ator Mark Ruffalo foi homenageado com sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood, Califórnia, nos Estados Unidos. Aos 56 anos de idade, o ator, famoso pelo seu papel como o super-herói Hulk nas produções da Marvel Studios, é a 2.772ª pessoa a receber a homenagem.

Entre os familiares e amigos do famoso, Jennifer Garner, que trabalhou com o ator no clássico De Repente 30, compareceu ao evento e protagonizou momentos descontraídos ao lado de Mark durante a celebração. Em um de seus discursos, declarou: Trabalhar com você, Mark, é amar você, não me importo com o que dizem. Você se permite ser plenamente conhecido pelos seus colegas, pelo público, pelo mundo. Seu trabalho em Poor Things [recente produção estrelada por Ruffalo, indicado ao Oscar 2024] merece todos os prêmios, todos eles. Mas o verdadeiro sucesso está em quão emocionados e encantados seus colegas ficam por ter a oportunidade de enaltecê-lo e celebrá-lo. Cada vez que seu nome é chamado, Hollywood respira fundo e diz: Ok, a coisa boa e certa aconteceu.

Enquanto Garner subia ao pódio, ela e Ruffalo riram enquanto faziam parte da dança Thriller, uma encenação de uma das cenas do De Repente 30. Eu me pergunto se ele tentou abandonar outros filmes como fez com o nosso depois do primeiro ensaio da dança de Thriller, onde Mark passou de meio chocado por termos que fazer isso, para impaciente, para mortalmente quieto, para cara, isso não é para mim, revelou a celebridade.

Em outro momento, o ator posou ao lado da esposa, Sunrise Coingney, com quem está junto há mais de duas décadas. Os filhos do ator também marcaram presença e prestigiaram Mark posando com os pais!

Quem também esteve no local para prestigiar o importante momento na carreira de Mark foi Barry Keoghan, ator estrela de Os Eternos, também da Marvel, e Saltburn, a polêmica produção do Prime Video. Além do ator, segundo a revista norte-americana People, ainda estiveram presentes os famosos: David Fincher, diretor de Zodiáco, estrelado por Mark; Timothy McNeil, que leu um discurso da atriz Laura Dern, que não pode estar presente; Kevin Feige, presidente da Marvel Studios; Joss Whedon, o diretor de Vingadores e a atriz Lili Reinhart.