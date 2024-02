Eliezer revela que pagou mais de R$ 46.000 em viagem ao Alasca

Nos últimos dias, Eliezer tem compartilhado alguns registros de sua recente viagem ao Alasca no Instagram. Após o fim da excursão, o ex-BBB e influenciador abriu uma caixa de perguntas na quinta-feira, 7, na rede social, para responder dúvidas dos seguidores sobre essa aventura.

Ele também revelou que gastou aproximadamente R$ 46.500,00 para ficar hospedado durante duas semanas na região.

"Pergunta unânime", iniciou ele nos stories. "Alasca é caro, bem caro. Um dos destinos mais caros que já fui. Não tem como falar ao contrário, mas vale". Segundo Eliezer, o total foi dividido entre a hospedagem no Iglu (R$ 25.000, o valor total das diárias), alimentação (R$ 7.500), hotel com esqui (R$ 4.500,00) e gastos com transporte (R$ 5.000,00).

Respondendo à pergunta sobre por que escolheu um destino tão incomum, Eliezer afirmou que era a realização de um sonho. "Quem me acompanhou no BBB sabe que eu falava dessa viagem dentro da casa", escreveu.

Em uma de suas postagens nas redes sociais, o influenciador também acrescentou que o sonho foi inspirado no filme Na Natureza Selvagem, de 2007, "que conta uma história verdadeira e se passa no Alasca".