Hospital Veterinário de Sto.André promove 1° Campeonato de Natação de Verão

Verão, calor e piscina têm tudo a ver. E esse match também vale para os pets. Pensando nisso, o Hospital Veterinário e Pet Shop Dr. Hato promove no dia 17 de fevereiro, a partir das 10h, a primeira edição do Campeonato de Natação de Verão para Pets, na unidade Campestre, em evento que promete muita diversão tanto para os participantes quanto aos seus tutores, e com direito a prêmios e troféus.

Serão duas categorias em disputa: velocidade relâmpago e estilo divertido. Na primeira, o pet vencedor leva para casa um troféu, um voucher para banho especial no Dr. Hato Campestre e um voucher para utilização no pet shop do local. Já na segunda modalidade, o bichinho que levar mais diversão à competição será o campeão, levando para casa um troféu e um pacote de brinquedos surpresa. Os participantes desta categoria podem se apresentar fantasiados.

"No Dr. Hato buscamos criar experiências verdadeiramente únicas e memoráveis para os pets e seus tutores. Cada detalhe do nosso Campeonato de Natação de Verão para Pets é minuciosamente planejado para garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes", explicou a gerente de marketing do Dr. Hato, Taís Alvares.

Os inscritos receberão um certificado personalizado pela presença. Serão ainda distribuídos brindes aos tutores - incluindo descontos em serviços do Dr. Hato.

“Nossa missão é proporcionar um ambiente de diversão e entretenimento que fortaleça o vínculo entre o tutor e o pet, gerando memórias compartilhadas e momentos únicos que serão lembrados para sempre. Além disso, reconhecemos os inúmeros benefícios da natação como uma atividade física incrivelmente benéfica para os animais, contribuindo para a saúde física e mental deles”, sugeriu Taís Alvares.

Para participar, basta realizar a inscrição antecipada através de mensagem pelo Instagram @dr.hato ou no próprio dia do evento, na recepção do Banho e Tosa da Unidade Campestre. Os participantes devem obrigatoriamente estar com as vacinas em dia. No dia da competição, os tutores são responsáveis pela supervisão e comportamento dos pets. Acessórios divertidos e coletes de segurança serão permitidos.

"Ao participar de nosso evento gratuito, os tutores não apenas desfrutam de momentos de alegria com seus companheiros peludos, mas também têm a oportunidade de se conectar com outros amantes de animais. É um espaço onde experiências são compartilhadas, e dicas e cuidados são trocados, fortalecendo ainda mais a comunidade de tutores e proporcionando um ambiente acolhedor e enriquecedor para todos", finalizou a gerente de marketing.