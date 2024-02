Delegada da Fiba foge e barra recurso do Brasil por erro em estreia do Pré-Olímpico de basquete

Um caso para lá de inusitado marcou a estreia da seleção brasileira no Pré-Olímpico de basquete feminino, em Belém, no Pará. O duelo com a Austrália, ocorrido nesta quinta-feira, caminhava para os seus momentos finais quando Bec Allen marcou uma cesta de dois pontos. Os responsáveis tanto pela súmula da partida quanto pelo placar, no entanto, anotaram três pontos para as australianas, mesmo com a arbitragem assinalando corretamente. A comissão técnica do Brasil reclamou bastante, mas não houve revisão do erro.

Entendendo que a seleção brasileira havia sido prejudicada de maneira direta, a diretoria da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) tentou entrar com recurso após o fim da partida. Porém, a delegada da Federação Internacional de Basquete (Fiba), a costarriquenha Gabriela Araya, fugiu do local, impossibilitando que a queixa fosse registrada dentro do prazo de 15 minutos após o fim do jogo, segundo o regulamento.

Para o recurso ser aceito, seria necessário uma assinatura de Érika, capitã do time brasileiro. Os dirigentes foram buscar a jogadora no vestiário, mas a delegada já havia deixado a quadra quando voltaram. Assim, não há mais possibilidade da entrada de protesto.

O fatídico lance aconteceu faltando 5min43s para o fim do confronto. O jogo estava 52 a 51 para o Brasil quando Allen acertou uma cesta na marca de dois pontos, com a arbitragem marcando o lance corretamente.

A seguir, o placar aponta 54 a 52 para as australianas, com o erro também sendo anotado pelos mesários na súmula, o que impossibilita um simples acerto no marcador. O duelo terminou encerrado em 60 a 55, com a seleção brasileira tendo de mudar a sua estratégia para alcançar a pontuação adversária.

A seleção brasileira feminina de basquete volta à quadra no sábado, 20h (horário de Brasília), para enfrentar a Sérvia, pela segunda rodada do Pré-Olímpico. A chave do Brasil conta ainda com a Alemanha, adversário que o Brasil enfrenta no dia 11 de fevereiro. Os três melhores de cada chave se obtêm uma vaga na Olimpíada de Paris-2024, com exceção dos grupos de Estados Unidos e França, estes dois já classificados.