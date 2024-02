Robinho manda recado para Daniel Alves após ex-jogador passar por julgamento por abuso sexual

Robinho, ex-jogador da Seleção Brasileira e condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo pela Justiça da Itália, mandou um recado para Daniel Alves, que passou pelo último dia de julgamento por abuso sexual na última quarta-feira, dia 07, na Espanha.

Em entrevista para a Record TV, o ex-jogador não desenvolveu muitas palavras, mas mandou uma mensagem para Daniel:

Melhor eu não falar nada... Que Deus abençoe a vida do Daniel Alves.

Os dois jogaram juntos de 2006 a 2017, pela Seleção Brasileira, quando conquistaram a Copa América e a Copa das Confederações.

Caso Daniel Alves

Na última quarta-feira, dia 07, aconteceu o terceiro dia de julgamento do caso Daniel Alves, ocorrido em Barcelona, na Espanha. O jogador acusado de estuprar uma mulher em uma boate na cidade espanhola em dezembro de 2022, chorou e contou que estava alcoolizado. Ele, no entanto, negou com que o ato tenha sido sem o consentimento da vítima.

- Encontrei com meus amigos para almoçar na Taberna del Clínic. Chegamos por volta das 14h30. No início, a gente ia apenas comer, mas a gente não se via há muito tempo e acabamos ficando até 1h da manhã. Pedimos cinco garrafas de vinho e uma garrafa de uísque japonês. Fomos ao Nuba e tomamos uma rodada de gim. O Bruno (amigo do jogador que prestou depoimento nesta terça) dirigiu, porque eu tinha bebido muito e não podia dirigir., contou ele.

De acordo com o colunista Leo Dias, entre as provas do caso estão imagens de uma câmera de peito de um policial, acionada acidentalmente na noite em que o jogador teria cometido as agressões. A câmera registrou as primeiras declarações da mulher, afirmando que ele a agrediu e a jogou no chão.

As imagens foram exibidas no último dia de julgamento, a pedido da advogada da vítima, ganhando status de prova legal. No vídeo, enquanto a vítima relata o ocorrido, o policial a encoraja a exercer seus direitos legais.