Após nova derrota no Paulistão, Guarani confirma saída do técnico Umberto Louzer

O Guarani confirmou na tarde desta sexta-feira a saída do técnico Umberto Louzer. A decisão já vinha sendo tomada desde a derrota para a Inter de Limeira, por 1 a 0, no Brinco de Ouro, mas só foi oficializada após a reunião entre diretoria e comissão técnica. Os maus resultados neste início de Paulistão e os atritos fora das quatro linhas, principalmente no caso Régis, foram os principais motivos pela mudança.

Além dele, o auxiliar técnico Ricardo Chuva e o preparador físico Marcelo Rohling deixaram seus cargos. O técnico do sub-20, Jairo Blumer, deve assumir interinamente até que o novo treinador seja anunciado. Alberto Valentim e Claudinei Oliveira são alguns dos nomes cogitados no Brinco de Ouro.

Aos 43 anos, Umberto Louzer encerra sua terceira passagem no comando do Guarani com um aproveitamento de 48%. Foram 31 jogos, com 12 vitórias, nove empates e dez derrotas. O time ficou muito próximo de conquistar o acesso na Série B no ano passado, mas acabou derrapando na reta final. No Paulistão, ficou aquém das expectativas, o que acabou ocasionando em sua saída.

Ele deixa o Guarani na lanterna do Grupo B, com quatro pontos, atrás de Palmeiras (13), Ponte Preta (9) e Água Santa (4), muito próximo da zona de rebaixamento, que tem Corinthians (3) e Santo André (2). Curiosamente, a troca de técnico do Guarani aconteceu no carnaval, assim como foi no ano passado, quando Mozart deixou a equipe.

Alberto Valentim, ex-Athletico-PR e Palmeiras, negou o contato da diretoria do time bugrino, assim como Claudinei Oliveira, que fez um pacto com os jogadores para permanecer na Chapecoense.

Enquanto isso, o Guarani se prepara para o duelo com o Novorizontino, marcado para segunda-feira, às 21h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A expectativa é que o novo treinador seja anunciado antes mesmo da partida.