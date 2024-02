Filho de Cid Moreira afirma que esposa do pai está passando os bens do jornalista para o nome dela

Após o posicionamento de Cid Moreira sobre as acusações do filho, Roger Moreira, de que ele teria sofrido abuso sexual, o jovem voltou a falar sobre o relacionamento do jornalista com a atual esposa. Segundo o Portal Leo Dias, o cabelereiro descobriu pelo advogado que Fátima Sampaio Moreira já passou 90% dos bens do famoso para o nome dela.

Começando seu relato, Roger criticou o posicionamento de Cid e a esposa Fátima:

O pronunciamento deles é sempre baseado em coisas que não fui eu que fiz, coisas que não existem. Eles fazem sempre isso para tirar a credibilidade das coisas que são faladas, das coisas que aconteceram.

Em seguida, o jovem que afirma ter entrado apenas duas vezes com processos contra Moreira revelou que seu advogado começou a pesquisar mais sobre a atual esposa do jornalista:

Por conta dos relatos das testemunhas e das coisas que estavam acontecendo, o Dr. Carboni, que é especialista em defender idosos e coisas assim, pediu as zonas reais dos imóveis para ver se está tudo bem, porque se ela tá agindo desse jeito, ela pode estar fazendo alguma coisa com os imóveis ou coisas do tipo. O Dr. Carboni pediu as zonas reais dos imóveis e foi constatado que a Fátima já tinha se apossado de 90% dos bens do Cid.

Diferente do que Cid Moreira contou, Roger explica que não processou o pai sete vezes:

O primeiro processo que movi contra ele foi por abandono afetivo em 2019, nesse processo já falei disso aí [os casos de abusos], só que não fala claramente, apenas das situações que tinha que dormir na cama, essas coisas assim, porque eu não tive coragem de expor esses detalhes lá em 2019, mas isso ficou bem claro naquele processo, dava para entender que era isso.