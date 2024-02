Lexa abre o coração e comemora aniversário da filha de Ricardo Vianna: Você é luz

Boadrasta! Lexa aproveitou um tempinho entre os compromissos da apertada agenda de Carnaval para se declarar para a enteada. Cecília, de nove anos de idade, é filha de Ricardo Vianna, namorado da funkeira.

Nesta sexta-feira, dia 9, Lexa desejou muitas felicidades para a aniversariante do dia. Por meio de seus Stories ela compartilhou uma foto com a pequena no colo e ainda revelou que a funkeira foi escolhida para receber o primeiro pedaço de bolo:

Feliz aniversário para essa pequena linda! Você é luz, minha princesa. Inteligente e bondosa! Que Deus abençoe sua vida sempre. Amei ganhar o primeiro pedaço! Parabéns, Cecília.

Cecília é fruto do antigo relacionamento de Vianna com a empresária Aline Krykhtine.