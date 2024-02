'Não acredito que estou viva', diz Drew Barrymore sobre vício precoce em álcool e drogas

Muitos conhecem Drew Barrymore por Como Se Fosse a Primeira Vez, Pânico, e por sua participação como atriz mirim em E.T. - O extraterrestre, mas poucos sabem de sua infância e adolescência conturbada. A atriz, de 48 anos, contou, em entrevista para a US Weekly, como se reinventou diante do vício em álcool, a emancipação dos pais, e as decepções amorosas dos três casamentos - dois deles finalizados aos 20 anos.

"Dizer que você está bem quando não está - estar bem pode ser um código para não vou te incomodar", explicou a atriz ao falar sobre a necessidade de ser uma pessoa mais sincera.

A atriz contou sobre o vício em álcool que adquiriu durante a infância: "Comecei a beber quando tinha uns 9 anos. E aí um dia eu só pensei eu nunca mais vou fazer isso. Mas eu levei 35 anos para chegar a esse lugar", disse.

Ela falou ainda sobre a dificuldade que enfrentou ao ter de driblar o processo de recuperação sem que isso prejudicasse a sua carreira: "Nem tudo se encaixou. Eu tive que ir ao trabalho e começar a aprender como me reerguer, além de tentar entender o porquê de estar bebendo daquela maneira"

Drew começou a carreira de atriz aos 11 meses de idade, em um comercial para comida de cachorro. Internada aos 13 anos, após crise depressiva, a atriz já era viciada em drogas e álcool. A relação com os adultos era violenta também, em especial com o pai, John Drew Barrymore, também ator, que a atriz confirmou ser alcoólatra e violento, e com a mãe, Jaid, sua empresária.

Depois do divórcio dos pais, quando Drew tinha 9 anos, a mãe a levou à agência Studio 54, onde o vício da menina foi encorajado, além da perturbada relação com homens mais velhos.

A atual apresentadora de Drew Barrymore Show teve uma infância incomum. Aos 12 anos, Drew frequentou pela primeira vez a reabilitação por vício em drogas e álcool, sendo tratada novamente pelo mesmo motivo aos 13, e adentrando em clínica para tratamento de doenças mentais na mesma época.

Foi na clínica que veio a sugestão de se emancipar dos pais, conta ela em entrevista ao The Guardian. "Nos separamos depois disso (Drew e a mãe). Eu me tornei legalmente uma adulta". Mesmo assim, a atriz comenta que não tem certeza se foi realmente explorada pelos pais: "Não sei. Talvez. Eu penso que talvez minha mãe estivesse tentando me explorar, mas meu pai só estava indisponível".

Nas entrelinhas da jornada adolescente de Drew, ela conta como ganhou inspiração para virar sua jornada: "Eu sempre tive essa narrativa de garota má. Eu achava que merecia coisas ruins. Mas agora estou criando duas garotas, e não posso mais fazer isso comigo mesma. É meio como a bebida - eu vou aos poucos, dizendo, Não posso carregar mais isso. Isso não é bom para mim".

Drew tem duas filhas com o ex-marido Will Kopelman, Olive e Frankie, de 11 e 9 anos, respectivamente.

Ela finaliza a entrevista comentando sobre a relação que tem consigo mesma, e dizendo que aprendeu a se perdoar: "Eu tive boas relações. Eu amei meu passado maluco. E foi divertido. Eu não me sinto culpada, e não fico brava comigo mesma por isso".

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.