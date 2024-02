Erika Januza comenta pressão do público por samba no pé: Pessoas fazem sinais na sua cara

Ela vem aí! Terceira vez como rainha da bateria da Unidos da Viradouro, Erika Januza promete brilhar e mostrar muito samba no pé durante sua passagem pela Sapucaí.

Em entrevista ao Extra, a atriz contou um pouco da sua preparação, que contou com aulas de samba, e a pressão do público no momento em que está atravessando a avenida.

- Rainha de bateria tem que saber dançar. É importante ter um mínimo de samba no pé para acompanhar a escola e representar bem. Percebo a pressão: Ah... a fulana não samba. No ensaio ou no desfile, tem pessoas que fazem sinais na sua cara cobrando o samba.

Erika então fez questão de se defender e explicou que o momento em que ela para, é o momento em que a escola ta andando:

- Só que, às vezes, você vem sambando lá de trás e, exatamente naquele momento, a escola está andando e você precisa parar para respirar e retomar o fôlego.

Vale pontuar que a escola de Erika será a última a desfilar na segunda-feira, dia 12.