Chacina em Santo André deixa três mortos

Três homens, com idades de 23, 27 e 28 anos, foram mortos a tiros durante a madrugada desta sexta-feira (09), por volta da 01h30, na rua da Paz, no bairro Sítio dos Vianas, em Santo André.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Militar foi chamada para responder a um incidente envolvendo disparos de arma de fogo, relatado pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo). Ao chegar no local, os policiais encontraram os três jovens já sem vida e com ferimentos causados por tiros.

A perícia foi acionada para examinar a cena do crime, onde foram recolhidas dez cápsulas de munição de pistola como evidência. O caso foi registrado como homicídio no 6° Distrito Policial de Santo André e está sob investigação.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. Até o momento da publicação desta matéria, nenhuma pessoa foi presa.