Preta Gil curte Carnaval em Salvador e mostra detalhes da folia

A noite da última quinta-feira, dia 8, foi marcada por muita música e dança em Salvador, no nordeste do Brasil. O motivo? Começaram as comemorações de Carnaval por lá!

Com muitos trios elétricos espalhados pela capital da Bahia, não foi difícil encontrar famosos curtindo o momento com o público e esse foi o caso de Preta Gil, que ainda deu detalhes do que estava rolando. A cantora estava no camarote com amigos, mas não perdeu a oportunidade de filmar tudinho e compartilhar nas redes sociais.

Super animada, Preta não poupou carinho à Lore Improta, que estava acompanhando o marido Léo Santana, que se apresentava. As duas se cumprimentaram, mesmo que de longe, e a cantora ainda se derreteu na legenda do vídeo: Te amo, Lore.

Apaixonada pelo Carnaval, a filha de Gilberto Gil não se segurou e curtiu mesmo a folia. Além disso, Preta foi vista cumprimentando todos os fãs que a mandavam beijos e acenos.

Também rolou apresentação da Ludmilla! A cantora até recebeu o carinho de Preta, que se derreteu: Te amo, Ludmilla. Fofas demais, né?