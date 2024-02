Obituário - 11 de fevereiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Aurelino Carvalho Luz, 98. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Aparecida Guirelli Colleoni, 80. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Yvonne de Oliveira Natal, 94. Natural de Rio Claro (SP). Residia no bairro de Indianapolis, em São Paulo. Dia 6, em Santo André. Cemitério da Lapa, na Capital.

Alice Paulina de Souza, 88. Natural de Poço Fundo (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benício das Graças Cristiano, 81. Natural de Dores de Guanhães (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Adilson Luís Devito, 60. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maurício Turati, 60. Natural de Terra Boa (Paraná). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Michel Georges Amâncio, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Bombeiro militar. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Luara Vieira Sanches, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Controller. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

MAUÁ

Geni da Silva Fonseca Ribeiro, 78. Natural de Buritama (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Flaviano Cardoso, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.