Em clima de Carnaval, Pedro Sampaio homenageia Carla Perez e quebra web: Eu amei

Arrasou demais! Em clima de Carnaval, Pedro Sampaio deu o que falar após mostrar uma homenagem que fez à Carla Perez, a eterna loira do É O Tchan!, em suas redes sociais.

Para sua apresentação no Farol da Barra, em Salvador, Pedro causou ao surgir com o look super famoso usado por Carla, na época em que ela dançava no grupo. Nas imagens, além da roupa azul, o cantor também recriou a capa do CD, lançado em 1996.

É O TCHAN #carnaSAMPAIOHoje o show é no FAROL DA BARRA em Salvador!

Claro que a ideia genial de Pedro Sampaio repercutiu entre os internautas, que logo rasgaram elogios a ele:

Tudo, amei e perfeito, foram apenas alguns dos comentários.

