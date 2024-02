USP oferece cursos gratuitos de inglês; veja quem pode se inscrever

A Universidade de São Paulo (USP) está com as inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro deste ano para cursos de inglês. Trata-se do projeto English@USP que é ofertado gratuitamente de forma virtual para todos os colaboradores e alunos de graduação e pós-graduação da instituição. Estão sendo disponibilizadas 6.750 vagas que focam nas seguintes habilidades: leitura, compreensão auditiva, escrita e conversação.

Segundo a entidade de ensino, a inscrição não garante vaga no curso. As matrículas são realizadas por ordem de inscrição e somente para os portadores do número USP, desde que respeitadas as regras para cada curso.

"Em todos os quatro cursos, buscamos conciliar o ensino e aprendizagem de inglês para fins acadêmicos, inglês para fins técnicos e o inglês do cotidiano", acrescenta a USP.

Os resultados serão divulgados no dia 22 de fevereiro deste ano via e-mail, de acordo com a instituição. A previsão é que as aulas comecem em março deste ano. Após o fim dos cursos, todos os alunos vão receber o Certificado Difusão USP Digital.

Confira as vagas disponíveis e suas regras:

Focus on Reading (Leitura): 3.000 vagas

Aprenda a ler, em nível inicial, textos acadêmicos e da vida cotidiana em língua inglesa.

Focus on Listening (Compreensão auditiva): 3.000 vagas

Desenvolva, em nível inicial, a habilidade de compreensão auditiva em língua inglesa, por meio da prática da escuta de conversas simples, podcasts e vídeos.

Focus on Writing (Escrita): 500 vagas

Aprenda a escrever, em nível inicial, textos acadêmicos curtos e da vida cotidiana em língua inglesa. Para este curso (Focus on Writing), o aluno deve ter certificado no Focus on Reading ou Focus on Listening.

Focus on Speaking (Conversação): 250 vagas

Desenvolva, em nível inicial, a habilidade de comunicação oral em língua inglesa, por meio da prática de atividades simples de conversação e apresentação oral. Focus on Speaking é um curso piloto somente para os que já realizaram e foram aprovados no Focus on Writing.