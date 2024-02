Serviços operam 1,7% abaixo do pico de dezembro de 2022, mostra IBGE

O setor de serviços operava em dezembro em patamar 1,7% abaixo do pico registrado em dezembro de 2022, que foi o mais elevado da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Transportes funcionavam em patamar 6,8% abaixo do ápice registrado em março de 2023, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam em patamar recorde em dezembro de 2023.

Os Serviços prestados às famílias estavam 6,8% abaixo do pico de maio de 2014. Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 12,8% abaixo do ápice de março de 2012, e o segmento de Outros Serviços estava 11,9% aquém do auge de janeiro de 2012.