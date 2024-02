Teoria de maldição, cantoria e muita reclamação! Saiba como foi a madrugada no BBB24

Lucas Henrique foi o último participante a deixar a Prova do Líder de resistência nesta sexta-feira, dia 9. A madrugada não foi nada fácil para os moradores da casa mais vigiada do Brasil, que não só enfrentaram dificuldades durante a dinâmica, como também tiveram muito o que falar.

Ao longo da prova, a atitude de alguns brothers acabou incomodando outros. Davi decidiu cantar durante a dinâmica e acabou sendo alvo de críticas dos colegas de competição.

- Aí ele recebe nove votos e acha de boa. Aí o cara recebe nove votos e acha que é porque ninguém gosta dele, disparou Lucas Henrique.

Em um momento mais silencioso, Rodriguinho chegou a dizer:

- Davi ficou quietinho agora por quê? Bora.

- Não dá ideia, rebateu Wanessa.

Eliminada, Yasmin não poupou comentários ao desabafar com MC Lin Laden e Giovanna dentro da casa:

- Que raiva que está dando da galera que está lá. A galera está roubando, metendo a mão de um lado levando para o outro, aí na nossa frente ficou com um buraco porque as meninas lá ficam pegando e jogando para lá. Não consegui achar o smartphone, fui enfiar na caixinha, tipo dois, um... Quando enfiei no zero, ao mesmo tempo subiu o negócio e ficou uma ponta para fora. Nossa, que ódio. Ele [Davi] fica pegando tudo enquanto dá tempo e faz um monte, aí não pode. Eu acho que vai rolar briga nesse negócio.

Ao deixar a disputa, Fernanda também teve muito o que falar durante conversa com Pitel e Michel.

- Estava me dando uma raiva ver que eles estavam jogando em grupo.

Após Yasmin confessar que não queria que Davi ganhasse a liderança, MC Bin Laden opinou que o fato de o motorista de aplicativo se afastar de boa parte da casa pode acabar o ajudando.

- Ser cooperativo aqui pode contar muito lá fora e a galera ficar contra a ele ainda... Ninguém está contra ele a ponto de ser folgado.

- Ninguém destrata ele, ninguém maltrata ele, muito pelo contrário, ele que acaba fazendo isso, respondeu a modelo.

Michel, que foi eliminado na mesma rodada que o baiano, comemorou:

- Deus foi tão bom que Davi saiu junto comigo.

- Michel, deixa eu te falar. Eu fiquei muito aliviada que isso aconteceu, concordou Wanessa.

Apesar de ter ficado feliz que Davi saiu da disputa pelo líder, a cantora pediu desculpas a ele pela organização das caixas durante a prova.

- Desculpa aquele negócio da caixa que eu te falei, porque eu ficava irritada quando pegavam as caixas.

- É normal, é jogo, vai fazer o quê?, respondeu ele.

Seria ele a Eslovênia dessa edição? MC Bin Laden confessou a Giovanna que quando seus amigos foram eliminados nos últimos paredões, ele estava sentado ao lado deles na hora do anúncio - mas se comparou a Mick Jagger.

- Nessa eliminação do Juninho eu me senti o Mick Jagger. Porque eu sentei do lado do Vini, ele saiu. Sentei do lado do Luigi, ele saiu. Sentei do lado do Juninho, ele saiu. Falei: Vou sentar do lado dos meus amigos que estiverem no Paredão. Só saiu gente do Quarto Gnomo ainda, eu falei: será que virei Mick Jagger? E saíram todos os caras que eram próximos de mim. Foi um de cada vez. O Vini, Luigi e Juninho.

E o funkeiro pode estar correndo risco na casa! Pitel confessou a Rodriguinho que Bin pode ser uma opção de voto sua. Segundo ela, Michel, Giovanna e Raquele não confiam no cantor - e uma parceria com o trio é uma possibilidade.

- A gente quer fechar uma coisa com os meninos Giovanna, Michel e Raquele, só que eles não confiam no Bin também. Eu sinto muito a insegurança deles em relação ao Bin. A gente não sabe. Qual é a sua relação com Bin? Vocês falam de jogo?

- O Bin só fala de jogo, se quiser conversar com outra coisa não tem como. Ele é um cara que pega a conversa para ele e acaba com a conversa, respondeu o pagodeiro.

- Ele seria uma opção de voto minha. Por eu não entender o jogo dele, finalizou a sister.