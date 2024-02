Brasil perde para Austrália e terá que vencer a Sérvia amanhã no Pré-Olímpico

A Seleção Feminina de Basquete estreou mal ontem no Pré-Olímpico e perdeu para a Austrália por 60 a 55. O torneio está sendo disputado em Belém-PA. O Ginásio do Mangueirinho ficou completamente lotado para ver a estreia das brasileiras.

Terceira colocada no ranking mundial da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol), a equipe da Oceania dominou os dois primeiros períodos e chegou a abrir 14 pontos de vantagem. A partir do terceiro período as brasileiras conseguiram acertar a marcação e com mais eficiência ofensiva chegaram a virar a partida.



A Austrália, porém, teve tranquilidade e contou com a experiência da pivô Ezi Magbegor, que anotou 18 pontos e pegou sete rebotes, para virar a partida e reassumir o controle do placar. No Brasil, os destaques foram Damiris Dantas e Kamilla, que anotaram 11 pontos cada.



Com a derrota, a Seleção Brasileira terá que, obrigatoriamente, vencer a Sérvia amanhã para se manter na briga por uma vaga nos jogos de Paris.



Na outra partida da chave, a Alemanha venceu a Sérvia por 73 a 66.