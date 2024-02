Ivete Sangalo agita Carnaval ao lado de Anitta e se derrete pelo filho: Meu parceiro

O Carnaval já começou e é claro que o nome de Ivete Sangalo está mais do que nunca na boca do povo, né? A artista deu o pontapé inicial em suas apresentações em Salvador e agitou o público com muita música e dança.

E ela não estava sozinha! Veveta recebeu ninguém mais, ninguém menos que Anitta em cima do seu trio elétrico. As duas cantaram juntinhas o novo hit do verão lançado pela baiana Macetando e ganharam os gritos do público.

Calma que não parou por aí, viu?! Nos bastidores, a cantora também tirou fotos com Maisa Silva enquanto se arrumava para divertir os fãs. Na legenda do carrossel publicado por Ivete, ela se derreteu pelos momentos registrados:

Sendo feliz! Obrigada por essa energia única! Foi lindo demais. Anitta, vi você feliz e isso é tão bom! Foi massa você aqui com a gente.

Como não podia faltar, também teve uma fofa declaração de Ivete ao filho mais velho, Marcelo. Vale lembrar que o garoto já faz parte da banda da cantora e a acompanha em algumas apresentações pelo país, como foi o caso do evento em Salvador.

Na legenda, a mamãe não poupou palavras e se derreteu pelo herdeiro:

Minha cria. Meu parceiro. Meu amor. Tudo com você é maravilhoso. Esse e todos os carnavais são de vocês, meus presentes, você, Marina e Helena. Te amo, meu filho.

Vale lembrar que a artista também é mamãe das gêmeas Marina e Helena. Os três herdeiros da baiana são frutos de seu casamento com Daniel Cady. Os dois já estão juntos desde 2011.