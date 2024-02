Lucas Henrique é o último a deixar Prova do Líder no BBB24

A oitava Prova do Líder do BBB24 foi de resistência pela primeira vez na temporada e contou com a participação de todos, exceto Giovanna, que ainda está se recuperando da fratura que sofreu no pé na primeira semana de confinamento.

De acordo com a dinâmica, quem conquistar a liderança, deve colocar quatro brothers na Mira do líder ainda nesta sexta-feirta, dia 9. Até o momento da publicação desta matéria, restam apenas dois participantes na disputa, sendo eles Lucas Henrique e Beatriz.

Rodriguinho foi o único a desistir da prova, enquanto os outros saíram por terem sido eliminados da disputa ao não conseguirem completar determinadas etapas e/ou tarefas. O primeiro eliminado foi MC Bin Laden. Em seguida, veio Yasmin Brunet, Rodriguinho, Leidy Elin e Isabelle. Pitel, Michel, Wanessa e Davi tiveram que ir embora na mesma rodada. Logo após, saíram Fernanda, Marcus Vinicius, Matteus, Raquele, Deniziane e Alane.

Após muita luta em mais de oito horas de prova, Beatriz acabou deixando a competição e Lucas Henrique se tornou o líder da semana. Está será a segunda liderança do professor na casa mais vigiada do Brasil.

A dinâmica colocou cada um dos participantes posicionados na frente de um totem dotado de uma mão. Os brothers deveriam permanecer segurando ela até que um produto fosse destacado no telão. Neste momento, teriam que procurar a caixa certa no depósito, entregar na casa correta e retornar ao aperto de mão antes que o tempo se esgotasse.