Após reunião de 45 minutos com o rei, Príncipe Harry surge em Las Vegas em premiação da NFL

Príncipe Harry já está de volta aos Estados Unidos. Depois de uma breve visita ao Rei Charles III, que foi diagnosticado com câncer recentemente, o filho caçula do monarca já voltou para o país norte-americano, onde mora com Meghan Markle e os dois filhos. O ruivo marcou presença em uma premiação da NFL, em Las Vegas, que rolou na última quinta-feira, dia 8.

A presença de Harry foi uma surpresa para muitos, visto que há poucas horas ele ainda se encontrava na Inglaterra. O evento aconteceu em um resort e o príncipe foi responsável por entregar um dos prêmios - o Walter Payton Homem do Ano - ao jogador Cameron Heyward, do Pittsburgh Steelers.

Segundo informações do Daily Mail, Harry teve um breve encontro com o rei durante sua passagem pela Inglaterra, cerca de 45 minutos. Ele também não viu o irmão, Príncipe William e sua esposa, Kate Middleton, que se recupera de uma cirurgia abdominal.