Santo André é goleado no interior e agoniza

O Santo André segue sua via-crucis no Campeonato Paulista. Pela sexta rodada da competição, jogando em Mirassol ontem à noite, o time da região foi goleado pelos donos da casa por 4 a 0 e segue na lanterna do estadual com apenas dois pontos. Já são quatro derrotas e dois empates.



A partida marcou a estreia do técnico Márcio Fernandes. E a ocasião não poderia ter sido mais trágica. Em campo, a equipe voltou a cometer os mesmos erros, com marcação espaçada e pouca inspiração criativa.



Os planos de se reabilitar no campeonato começaram a dar errado logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Dellatorre aproveitou rebote do goleiro Luiz Daniel e abriu o placar para o Leão do interior. Três minutos depois, o Ramalhão ficou com um a menos em campo. Em infiltração com velocidade do atacante do Mirassol, Júnior Caiçara fez falta na entrada da área. A arbitragem considerou que a jogada era de chance clara de gol e expulsou o andreense.



Com vantagem numérica em campo, o Mirassol soube aproveitar os espaços, problema crônico nesse time do Santo André, e ampliou ainda na primeira etapa, aos 26 minutos com Rodrigo e já nos acréscimos, novamente com Dellatorre cobrando pênalti.



Na segunda etapa, o time do interior só administrou o placar e ainda chegou ao quarto gol com Negueba.



Na próxima rodada, o Santo André terá pela frente o Palmeiras, na segunda-feira (11), às 19h, no Estádio Bruno José Daniel. Os ingressos seguem à venda no próprio estádio e no Poliesportivo Jairo Livolis, por R$ 100 (inteira) e R$ 50 meia.