Vitória do bom-senso

Depois de novela repleta de idas e vindas, que durou aproximadamente um mês, a FUABC(Fundação doABC) comunicou a revogação da licitação que pretendia quarteirizar o serviço de distribuição de medicamentos a unidades da rede de saúde de São Bernardo. O assunto veio à tona em reportagem publicada pelo Diário em janeiro. A revelação de que o município previa gastar R$ 100,8 milhões com o projeto causou repercussão negativa na opinião pública, já que a saúde são-bernardense recentemente esteve à beira de colapsar por causa da má gestão de recursos por parte do time do secretário Geral do Reple Sobrinho, que opera o setor desde a posse do prefeito Orlando Morando (PSDB), em 2017.

Em nota divulgada pelo próprio site, a FUABC informa que a revogação se deve à necessidade de revisão e alteração do escopo do certame. De fato, inúmeras suspeitas recaíam sobre o edital. Empresas do segmento apontaram contradições, falta de clareza e previsão de multas abusivas. Além disso, a própria substituição do sistema de armazenamento e distribuição de medicamentos já causou estranheza, posto que o modelo atual, operado pela Assistência Farmacêutica, braço da Fundação do ABC, funciona razoavelmente bem, sem nenhum problema mais grave que o desabone. Diante do cenário, questionou-se a razão de se gastar tanto dinheiro para trocar seis por meia dúzia.

A dupla Orlando Morando e Geraldo Reple Sobrinho realizou barbeiragens gigantescas na saúde são-bernardense. A incompetência de ambos resultou em uma das piores crises da administração tucana na cidade. Não fosse o socorro emergencial do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aportou R$ 150 milhões no município, a rede teria parado de atender porfalta de dinheiro em caixa. Natural que, com tal histórico, contrato de R$ 100 milhões, a ser assinado no apagar das luzes da atual gestão, levantasse suspeitas. De modo que a decisão da FUABC de revogar a licitação é uma vitóriado bom-senso, já que preserva os interesses do cidadão pagador de impostos de São Bernardo.