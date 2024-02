André Garcia e Jean Uema são nomeados secretários do Ministério da Justiça

O governo federal nomeou dois novos secretários do Ministério da Justiça e Segurança Pública, agora sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski: André de Albuquerque Garcia irá exercer o cargo de secretário nacional de Políticas Penais e Jean Keiji Uema será o secretário nacional de Justiça. Os nomes já haviam sido anunciados no dia da posse de Lewandowski e agora estão formalizados no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 9.