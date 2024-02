Bolsas de Tóquio e Sydney fecham em alta marginal em meio a feriados na Ásia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 09/02/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta sexta-feira em alta marginal, acompanhando leves ganhos em Wall Street, em meio a feriados que mantiveram os mercados fechados em várias partes da Ásia.

O índice japonês Nikkei subiu 0,09% em Tóquio, a 36.897,42 pontos, nova máxima em 34 anos, sustentado por ações de empresas que divulgaram balanços positivos, caso de Daifuku (+13%) e SoftBank Group (+8,7%). Ao longo da semana, o Nikkei acumulou alta de 1,31%.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro pregão seguido, com ganhos liderados pelo setor de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 0,07% em Sydney, a 7.644,80 pontos. Na semana, porém, o índice registrou perda de 0,71%.

O contido apetite por risco na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York subirem levemente ontem, com novos recordes de fechamento do Dow Jones e do S&P 500.

Na China continental, assim como em Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje devido a feriados de ano novo.

*Com informações da Dow Jones Newswires