Fluminense volta ao Maracanã, sofre para vencer Sampaio Corrêa e segue líder da Taça Guanabara

Na sua volta ao Maracanã, palco da conquista histórica da Copa Libertadores, o Fluminense esperava brindar a sua torcida com uma grande vitória. Mas quase acabou frustrando o torcedor, ao sofrer para vencer por 1 a 0 o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, pela sétima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Cano marcou o gol da vitória aos 29 minutos do segundo tempo.

Com sua quinta vitória, o Fluminense continua na liderança isolada, agora com 17 pontos, na frente do Nova Iguaçu, com 14, e de Flamengo, com um jogo a menos, e Vasco, ambos com 12. O modesto Sampaio Corrêa, campeão da segunda divisão ano passado, segue em penúltimo lugar, com um ponto e preocupado com a ameaça de rebaixamento.

De olho na disputa da Recopa Sul-Americana diante do LDU, campeão da Copa Sul-Americana, marcada para dia 22, em Quito (Equador) e 29 de fevereiro, no Rio, o técnico Fernando Diniz escalou seu time principal. Só não contou com o lateral Samuel Xavier, que sentiu dores no joelho direito no aquecimento e cedeu sua vaga para Guga.

Como esperado, o Fluminense dominou as ações e, aos poucos, aumentou sua velocidade. Ficou perto da grande área, porém, errando nas finalizações. E quando acertou a pontaria esbarrou nas grandes defesas do goleiro Leandro Matheus. Ele fez grande defesa, aos 34 minutos, num chute frontal de Cano, que recebeu passe açucarado de Arias, que roubou a bola na intermediária. Quatro minutos depois, a dobradinha funcionou de novo. Arias cruzou do lado direito e Cano cabeceou no meio do campo para nova defesa do goleiro.

Dentro do seu espírito arrojado, Diniz voltou para o segundo tempo sem o zagueiro Thiago Santos para a entrada do meia Renato Augusto, completando 36 anos. O Sampaio Corrêa, que tinha a estreia do técnico Alfredo Sampaio, não abriu mão de manter seu esquema defensivo.

Sem ver uma mudança em campo, aos 16 minutos, Diniz apelou para a estreia de Douglas Costa, com camisa 90, entrando no lugar de Keno, em noite apagada. A transição, defesa ao ataque, continuava lenta, e o Fluminense facilitava o posicionamento do adversário.

Inconformado à beira do campo, Diniz tentou de tudo. Ele tirou o zagueiro Felipe Melo para a entrada do atacante Lelê, ganhando uma nova opção no jogo aéreo. Deu certo, porque Lelê ajeitou de cabeça para Cano, dar um toquinho por cima do seu marcador, e chutar no alto sem chances de defesa do milagreiro Leandro Matheus.

Enfim, aos 29 minutos, a torcida tricolor soltou seu grito de gol e cantou seus hinos até o fim do jogo. Só levou um susto nos acréscimos, quando Gustavo Tonoli acertou uma bela bicicleta e Fábio mandou a bola para escanteio. O empate, naquela altura, seria uma grande injustiça.

O Fluminense, agora, apenas volta a campo na quarta-feira, às 21h30, para fazer o clássico com o Vasco, de novo no Maracanã. No mesmo dia, mas às 15h45, o Sampaio Corrêa recebe o Madureira, também pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Antônio Carlos), Thiago Santos (Renato Augusto), Felipe Melo (Lelê) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Ganso; Arias, Germán Cano e Keno (Douglas Costa). Técnico: Fernando Diniz.

SAMPAIO CORRÊA - Leandro Matheus; Lucas Carvalho (Roberto), Índio, Elenilson e Guilherme; Roberto Dantas, Marcelo, Gabriel Agú (Eduardo Rosado) e Rafael Pernão; Max (Davi Santos) e Elias (Gustavo Tonoli). Técnico: Alfredo Sampaio.

GOL - Germán Cano, aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Renato Augusto (Fluminense).

ÁRBITRA - Rejane Caetano da Silva.

RENDA - R$ 603.548,00.

PÚBLICO - 21.213 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).