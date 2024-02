David desencanta, Vasco bate Audax em Manaus e volta ao G-4 do Carioca

O Vasco está de volta ao G-4 - zona de classificação - da Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca. Jogando na Arena da Amazônia, pela sétima rodada, bateu o Audax Rio por 1 a 0 com gol de David, e reencontrou o caminho da vitória no estadual.

Com o resultado, o Vasco chegou a 12 pontos e retornou ao G-4, deixando o Botafogo fora da zona de classificação à semifinal. Do outro lado, o Audax segue sem marcar gols e na lanterna, ainda sem pontuar.

O destaque da partida ficou para o primeiro gol de David com a camisa cruzmaltina. O atacante, que foi contratado no início da temporada, vinha sendo criticado pela torcida e finalmente conseguiu desencantar. David ainda acertou uma bola no travessão aos cinco da segunda etapa, em lindo lançamento de Medel, se tornando um dos principais destaques na capital manauara.

A partida, porém, começou com um susto. Logo aos oito minutos, Bruno Lima dividiu uma bola com Igor Silva, seu companheiro de time, e acabou fraturando a perna. O jogador foi atendido no gramado e prontamente encaminhado ao hospital, onde foi constatada a fratura na tíbia.

Em campo, o Vasco teve a primeira chance clara aos 15, quando David mandou de cabeça para fora, na pequena área. Aos 26, o camisa 7 cruzou na cabeça de Adson, que também levou perigo. A insistência surtiu efeito.

Aos 34, Galdames tocou para David, que driblou Igor Silva na área e chutou cruzado. A bola bateu na trave e entrou, abrindo o placar.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco seguiu ao ataque e quase ampliou com Adson, aos três. Aos 25, Piton cruzou na cabeça de David, que parou em Max. O time de Ramón Díaz seguiu acumulando chances, mas sem objetividade, mantendo o 1 a 0 até o apito final.

Os times voltam a campo para a oitava rodada na próxima semana. Na quarta-feira, o Vasco retorna ao Maracanã para encarar o Fluminense, às 21h30, em seu segundo clássico da temporada. No dia seguinte, é a vez do Audax visitar a Portuguesa, a partir das 19h, no Estádio Luso-Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 AUDAX RIO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Rojas (João Victor), Medel, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Zé Gabriel), Galdames (Praxedes) e David; Adson (Serginho) e Rayan (Rossi). Técnico: Ramón Díaz.

AUDAX RIO - Anderson Max; Ramon, Igor Silva, João Victor e Acácio; Bruno Lima (Gualberto, depois Edilson), Matheus Claudino (Miticov), Romarinho e Rodriguinho; Bruno Paulo (Clisman) e Igor Alves (Fábio Polhão). Técnico: Luciano Quadros.

GOL - David, aos 34 do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Gabriel (Vasco); Gualberto, Fábio Polhão (Audax Rio)

ÁRBITRO - Rafael Martins de Sá.

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Arena da Amazônia, em Manaus (AM).