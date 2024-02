Após queda do filho em parquinho, mãe pede reforma em Emeb de São Bernardo

Uma criança de 8 anos caiu de um brinquedo no parquinho da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Celso Augusto Daniel, localizada no bairro Cooperativa, e quebrou dois dentes permanentes. O acidente aconteceu na terça-feira (8), por volta de 12h30, durante o momento de recreação da turma, quando o estudante Miguel Pietro teria perdido o equilíbrio e despencado do equipamento de madeira, conhecido como escalada.

O menino foi levado por funcionários da escola à UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Nazaré. A criança realizou uma radiografia na rede privada de saúde, e após o exame, iniciou o tratamento bucal na UBS Alves Dias. Segundo a mãe do aluno, Sthefany Mariano da Silva, 29, o pequeno Miguel irá receber provisoriamente dois dentes de resina.

“A dentista explicou que ele nunca mais vai poder morder com esses dois dentes, ele perdeu a mastigação da frente e vai precisar aprender a mastigar somente com os de trás. Ele continua com muita sensibilidade, como a boca foi estourada devido à queda, ainda está saindo muita secreção. Um acidente que causou dano pelo resto da vida dele”.

Após o ocorrido, a mãe cobra providências da Prefeitura de São Bernardo sobre a estrutura da escola. Segundo a responsável, o brinquedo possui mais de dois metros de altura e é acessado por estudantes de diversas faixas etárias. Além disso, a moradora do bairro Cooperativa questiona as condições do parquinho da Emeb.

“Aquele parquinho precisa ser reformado, porque o chão é de terra e possui muitas pedras. Então qualquer criança que cair de algum brinquedo irá se machucar seriamente. O parque não tem estrutura nenhuma para crianças da idade dele, o espaço está sem condições de uso, é preciso retirar urgentemente aquele brinquedo. A escola é um lugar onde as crianças precisam ficar seguras, e não foi o que aconteceu com o meu filho. Dessa vez foi com ele, um dano permanente, porém reparável, mas amanhã pode ocorrer de forma mais grave com qualquer outro estudante”, desabafa.

Apesar do chão de terra no parquinho, a Emeb Celso Augusto Daniel passou por obras de ampliação no início do ano de 2023. Com investimento de R$ 8,6 milhões, foram construídas diversas áreas, como refeitório, quadra poliesportiva coberta e salas de aula, para ampliar o atendimento de alunos e a oferta de ensino em tempo integral. No total, foram 2.117 metros quadrados de área construída em quatro pavimentos.

Além da ampliação, a Emeb recebeu outros investimentos ao longo dos últimos anos. Somente em 2022, foram disponibilizados R$ 479 para intervenções de manutenção e conservação nas unidades de ensino. Já em 2021 e 2020, foram destinados R$ 656,6 mil para mais reparos.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de São Bernardo não respondeu se irá remover o brinquedo e reformar o parquinho da Emeb.

ACIDENTE FATAL

Em setembro do ano passado, São Bernardo registrou um acidente fatal em um parquinho de uma escola da rede municipal. A aluna Isadora Custódio, 5 anos, morreu no playground da Emeb Lauro Gomes, após ser atingida por um galho de árvore.

De acordo com o laudo pericial, a falta de poda na árvore localizada no interior do espaço fez com que o galho caísse e ficasse pendurado em cima de um brinquedo de madeira no parquinho. “Quando as crianças voltaram para a escola, no dia 11 de setembro, foram utilizar o brinquedo e, com o trepidar, o galho caiu em cima da criança”, explicou a delegada da Seccional de São Bernardo, Kelly Cristina Sacchetto.