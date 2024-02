Conselho diz que Biden compartilhou material sigiloso, mas não enfrentará acusação criminal

O presidente americano, Joe Biden, foi desleixado no manuseio de material sigiloso relacionado a alguns de seus debates políticos mais importantes como vice-presidente, de acordo com uma investigação de um conselho especial. A diligência não rendeu acusações criminais.

Biden intencionalmente reteve e mostrou a um ghostwriter documentos confidenciais enquanto era cidadão comum, depois do seu mandato como vice-presidente. O material inclui documentos sobre política militar e externa no Afeganistão e cadernos com notas manuscritas implicando fontes de inteligência sensíveis, de acordo com um relatório do Conselheiro Especial Robert Hur, divulgado nesta quinta-feira,8.

Hur disse no relatório que não achava que os promotores pudessem abrir um processo criminal contra Biden, em parte porque havia algumas explicações inocentes para Biden ter retido o material que os jurados poderiam considerar convincentes. "O Sr. Biden provavelmente se apresentaria a um júri, como fez durante a entrevista que fizemos com ele, como um homem idoso, simpático e bem-intencionado, com memória fraca", disse o relatório.

"Os lapsos de atenção e vigilância do Sr. Biden demonstram por que ex-funcionários não deveriam manter informações confidenciais desprotegidas em casa e lê-las em voz alta para outras pessoas", escreveu Hur, no documento de 345 páginas. Fonte: .