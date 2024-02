Corrida Olga Koz está com inscrições abertas

A décima edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão, organizada pelo Instituto Olga Kos, será no dia 17 de março e as inscrições estão abertas. A expectativa dos organizadores é atingir a marca de 15 mil participantes, que pecorrerão distâncias de 6,1 km e 10km.

A corrida será realizada em comemoração ao Dia Internacional da síndrome de Down, com largada no Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo. As inscrições custam R$ 54 (mais taxas) e podem ser feitas no site www.ticketsports.com.br.

Dalton Lustosa, coordenador do departamento de Esportes do Instituto Olga Kos, comenta que a décima edição do evento será especial.

“Nossos eventos esportivos cresceram muito e, agora, são oficialmente parte do Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo. Isso é resultado e reconhecimento de um importante trabalho em prol da inclusão de pessoas com deficiência.”

O Olga é uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. O instituto desenvolve programas e projetos artísticos e esportivos inovadores que visam impactar a vida dos participantes.