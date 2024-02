Carros importados têm venda recorde no mês de janeiro

A cada dez veículos vendidos no Brasil em janeiro, dois vieram de outros países, principalmente da China. A informação faz parte do informe mensal da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos), realizado ontem. Segundo a entidade, foram comercializadas 161,6 mil unidades no período, sendo que os importados responderam por 19,5% das vendas. Esta foi a maior participação nos últimos dez anos.

O percentual se explica pela busca dos consumidores por carros que já estavam em estoque que não foram impactados pela volta gradual do imposto de importação sobre veículos híbridos e elétricos. Com isso, os eletrificados responderam por 7,9% das vendas. Número que também é recorde.

Na comparação com o ano passado, as vendas subiram 13,1%. Com relação a dezembro, houve queda de 35%. A baixa é considerada normal, pois em janeiro a renda da família é comprometida com gastos como IPVA e IPTU.

Com relação à produção nacional, os números revelara estabilidade no primeiro mês do ano. Foram fabricados 152,6 mil veículos, o que representa queda de 0,1% na comparação com janeiro do ano passado. Com relação a dezembro, o recuo foi de 11,1%.

Já as exportações começaram 2024 com queda de 43% na comparação com o mesmo período de 2023, em desempenho atribuído à desaceleração econômica em vizinhos como Argentina, Colômbia e Chile, que estão entre os principais destinos dos carros brasileiros no exterior.

As montadoras embarcaram ao Exterior 18,8 mil veículos no mês passado, o que representa uma queda de 26,6% frente a dezembro.

As projeções da entidade, atualizadas no início do mês passado, apontam para um crescimento de 6,2% da produção de veículos neste ano, como resultado de um aumento de 6,1% das vendas internas e de 0,7% das exportações.

Segundo a Anfavea, as montadoras criaram 950 vagas de trabalho no mês passado, empregando agora 99,9 mil pessoas em todo o País. (com Estadão Conteúdo)