Alvarez se afoga no espelho d’água

O vereador Ricardo Alvarez (Psol), de Santo André, recentemente divulgou vídeo dizendo que a Prefeitura não cuida do espelho d’água do Paço e que ali seria um criadouro do mosquito da dengue. A publicação caiu muito mal na classe política e quem costuma acompanhar os bastidores da Câmara de Santo André. Isso porque funcionários da administração diariamente aplicam produtos para evitar a proliferação de larvas do mosquito Aedes aegypti. Ou seja, segundo alguns vereadores, Alvarez tenta criar um cenário de caos na cidade e desconsidera trabalho de servidores da Prefeitura. “É importante lembrar que ele (Alvarez) até mesmo votou contra remanejamento de recursos orçamentários para compra de vacina contra a Covid-19, depois cobrou do prefeito medidas para evitar o avanço da doença”, lembrou um parlamentar. Tem vereador da base que defende a abertura de processo contra Alvarez por disparo de fake news. E outros que apontam que Alvarez está desinformado mesmo a respeito da rotina de limpeza no espelho d’água pelo fato de ele nem seus assessores estarem diariamente no Legislativo. E há ainda quem cite que Alvarez está vendo fantasmas que não existem.

Autor da proposta

A polêmica na instalação da praça-parque na Praça do Professor tem recaído diretamente no mandato do vereador Eduardo Tudo Azul (PSDB), de São Bernardo. Isso porque o tucano teria feito uma indicação para o prefeito Orlando Morando (PSDB) para instalar o equipamento no local, dizendo ser uma demanda da comunidade. O problema é que Tudo Azul não conversou com os moradores a respeito do projeto.

Acusações – 1

O vereador e pré-candidato do PL à Prefeitura de Mauá, Sargento Simões, decidiu elevar o tom contra os colegas de Parlamento. Potencial alvo de uma Comissão de Ética por ter xingado o presidente da Casa, Geovane Correa (PT), em plena sessão, Simões gravou vídeo e disparou por suas redes dizendo que há vereador envolvido em casos de pedofilia, rinha de galo, de agiotagem de compra de votos, entre outros casos. “Não tenho rabo preso com ninguém.”

Acusações – 2

Simões tem acusado Geovane de liderar uma reforma da Câmara com valores superfaturados, mas alguns vereadores criticam que o liberal tenta palanque para viabilizar sua pré-candidatura a prefeito na eleição de outubro. Ainda não há definição sobre a instalação da Comissão de Ética para apurar as condutas de Simões. Os líderes da Casa medem a temperatura se, ao enquadrar Simões no Conselho de Ética, ele não se tornaria um mártir político da cidade.

Agendas

O deputado estadual e pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira, tem feito plenárias temáticas e reunindo bom número de pessoas com o objetivo de alavancar sua pré-campanha. No começo da semana, esteve com esportistas da cidade. Na noite de terça-feira, com movimento de habitação.

Desatolar

Esta coluna mostrou que o resultado do Instituto Paraná Pesquisas, em levantamento feito a pedido do Diário e que aponta Luiz Fernando com menos de dois dígitos de intenções de voto, ligou sinal de alerta na pré-campanha. A tática é correr para desatolar o projeto eleitoral.

Nomeação

Filha do ex-vereador de Mauá Manoel Lopes (União Brasil), Bianca Donatiello Lopes foi nomeada como assessora especial de políticas públicas na Secretaria de Educação de Santo André. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial.