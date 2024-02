Diretor de nova versão do Quarteto Fantástico indica que Pedro Pascal está confirmado no elenco

Será que vem aí? Após site norte-americano Pubity indicar que Pedro Pascal foi escalado para protagonizar o novo filme do Quarteto Fantástico, o diretor encarregado do longa-metragem compartilhou a publicação nas redes sociais. Deste modo, Matt Shakman parece ter confirmado a notícia de que o ator entrou para o universo da Marvel Studios.

No post, o Pubity noticia que recebeu informações do SAG-AFTRA [ o sindicato de atores de Hollywood] de que Pedro interpretará Reed Richards, o Senhor Fantástico. No entanto, vale lembrar que nada foi confirmado ainda pelo astro, pela Marvel ou veículos maiores.

O filme será a terceira versão do Quarteto Fantástico lançada pela Marvel. Em 2005, saiu a primeira versão com Ioan Gruffudd como o personagem principal. Um reboot foi lançado em 2015, dessa vez com Miles Teller.