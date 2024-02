Alvorada prepara chegada de Lula de helicóptero, mas tempo fecha e presidente volta de carro

A equipe do Palácio da Alvorada preparou tudo para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegar de helicóptero depois de sua viagem a Minas Gerais nesta quinta-feira. As luzes do heliponto foram acesas. O caminhão de combate a eventual incêndio se posicionou.

Até os carros oficiais que levariam o presidente do gramado onde os helicópteros pousam até o palácio estavam estacionados.

Mas por volta das 15 horas o tempo fechou em Brasília.

A equipe se desmobilizou enquanto uma chuva fraca começava a cair.

Perto das 15h25, o presidente chegou à residência oficial, depois de deixar a Base Aérea, de carro.