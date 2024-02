Ponte Preta negocia e volante Felipinho deve se transferir para o Athletico-PR

Destaque da Ponte Preta na temporada passada e neste início de 2024, o jovem volante Felipinho, de 22 anos, pode deixar a Ponte Preta antes mesmo do final do Campeonato Paulista. Depois de América-MG e Fortaleza, o Athletico-PR demonstrou interesse pelo atleta.

As conversas, inclusive, estão bem adiantadas e o negócio pode ser batido nas próximas horas. O jogador deve ser aguardado nos próximos dias em Curitiba e não tem presença garantida entre os relacionados da Ponte Preta para o duelo contra o São Paulo, no próximo sábado, às 18h, no estádio Moisés Lucarelli.

Os valores da negociação não foram divulgados. O atual contrato de Felipinho com a Ponte Preta é válido até 2025. Mesmo se for liberar o jogador, a ideia da diretoria do clube de Campinas é manter um porcentual dos direitos econômicos de Felipinho para lucrar em caso de venda futura.

Felipinho está na Ponte Preta desde 2021, quando chegou do São Raimundo-RR para defender as categorias de base da equipe campineira. No ano passado, chamou atenção da comissão técnica e foi promovido aos profissionais. Desde então, vem se destacando. Ao todo, são 38 partidas com a camisa da Ponte e um gol marcado.

O que pode antecipar a ida do meio-campo é a situação confortável da Ponte Preta no Paulistão. Após vencer por 3 a 0 o Botafogo, em Ribeirão Preto, é vice-líder do Grupo B, com nove pontos e, em tese, está a quatro pontos de evitar qualquer risco de rebaixamento.