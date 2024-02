Rodrigo Hilbert mostra momento de filhos com a mão na massa e relembra dia de pesca

Dia de TBT! Rodrigo Hilbert relembrou momento com os filhos gêmeos João e Francisco, de 15 anos, em um dia de pescaria. O apresentador do Tempero de Família, programa do GNT, aproveitou a quinta-feira, dia 8 para fazer publicar uma sequência de fotos com os herdeiros em um lago.

Nos cliques, os meninos aparecerem seguindo os passos do pai, que tem fama de faz tudo, com baldes e varas de pesca nas mãos em um dia ensolarado.

- Pesca em família, escreveu ele na legenda.

Anteriormente, o apresentador viralizou ao construir nada menos do que uma bicicleta para a filha caçula, Maria Manoela, de 4 anos de idade. Casado há 19 anos com a também apresentadora Fernanda Lima, o casal tem três filhos.