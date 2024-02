Giovanna Antonelli aparece de surpresa na casa do ex-marido, Murilo Benício, para trabalhar: - A minha está dedetizando

Está permitido invadir a casa de ex? Parece que para Giovanna Antonelli sim! A atriz contou que precisou ir para a casa de Murilo Benício, com quem se relacionou entre os anos de 2002 e 2005, para trabalhar já que sua casa estava sendo dedetizada.

- Invadi a casa do Murilo hoje porque eu preciso produzir umas coisas e minha casa está dedetizando. Precisei pegar emprestado aqui, contou Giovanna.

Murilo estava em casa quando Giovanna apareceu e mostrou bom humor ao emprestar a residência para a ex-mulher. Os atores tiveram um relacionamento depois de contracenarem juntos em O Clone (2001), da TV Globo. No período do relacionamento, tiveram Pietro, hoje com 18 anos de idade.

Em entrevistas, a atriz já declarou que se dá muito bem com o ex-marido e que é amiga dele. Hoje, ela é casada com o diretor Leonardo Nogueira, com quem está junta desde 2009 e teve mais duas filhas, as gêmeas Sofia e Antônia, de 13 anos. Já Murillo namora a jornalista Cecília Malan, correspondente internacional da Globo e mora na Inglaterra.