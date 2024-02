Sam Smith é visto trocando beijos e carinhos com namorado em Nova York

Sam Smith foi visto trocando carinhos com o namorado Christian Cowan. Provando que estão mais apaixonados do que nunca, o casal saiu para um date em Nova York e foi fotografado no maior clima de romance.

Segundo informações do Daily Mail, o cantor beijou o amado enquanto eles andavam pelas ruas da cidade norte-americana, contrariando os boatos de que supostamente teria terminado o relacionamento. Eles ainda se abraçaram e demonstraram muito amor enquanto curtiam o momento juntos.

Fãs ficaram preocupados com o status de relacionamento de Sam após saírem notícias de que o famoso teria baixado um aplicativo de relacionamento para celebridades. Porém, fontes informaram ao veículo que o perfil do cantor poderia ser falso.

- Sam e Christian ainda estão em um relacionamento e não estiveram em Raya. Dado que existe um perfil para eles no aplicativo, agora existe o medo de que alguém esteja se passando por Sam e eles falem com Raya sobre isso.