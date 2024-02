Na espera do novo treinador, Corinthians treina com interino após derrota para o Santos

Na expectativa de anunciar oficialmente a contratação do técnico Antônio Oliveira, que é aguardado no Parque São Jorge nesta quinta-feira, o Corinthians iniciou a preparação para o duelo com a Portuguesa, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, novamente sob o comando do auxiliar Thiago Kosloski, após a derrota para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

A expectativa é que o novo treinador ao menos participe da atividade marcada para a manhã desta sexta-feira. Nesta quinta, Thiago Kosloski promoveu uma atividade de ronda e de marcação pressão em espaço reduzido. Depois, organizou um enfrentamento também com o campo encurtado. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Santos realizaram um trabalho regenerativo.

"Convívio vai ser o melhor possível. Conheço de enfrentá-lo, é um grande profissional, não à toa foi convidado pelo Corinthians. Espero que ele nos ajude, vai ser uma peça importante nesse cenário. Vamos fazer o máximo possível para ajudá-lo, para que ele conheça o elenco rapidamente. Que a gente possa recolocar o Corinthians no caminho certo de novo", disse Kosloski sobre a chegada de António Oliveira, agora, ex-Cuiabá.

Para o confronto com a Portuguesa, em duelo direto contra o rebaixamento, o Corinthians, que aposta na força da sua torcida para voltar a vencer, após cinco derrotas consecutivas no torneio, não contará com o atacante Ángel Romero. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

Sem o atacante, o Corinthians pode ter Gustavo Mosquito ou até mesmo o retorno de Yuri Alberto entre os titulares. O ex-santista perdeu espaço devido à má fase, além da chegada de Pedro Raul, que passou em branco nos dois jogos que esteve em campo pelo clube alvinegro.

Um provável Corinthians para o jogo com a Portuguesa tem: Cássio; Fagner, Félix Tores, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon e Garro; Gustavo Mosquito (Yuri Alberto), Pedro Raul e Wesley.

Na zona de rebaixamento, o Corinthians é o lanterna do Grupo C, com apenas três pontos. O líder é o Red Bull Bragantino, com dez.