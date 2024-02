Cruzeiro confirma empréstimo do zagueiro argentino Lucas Villalba até o final de 2024

O Cruzeiro confirmou nesta quinta-feira a chegada do zagueiro Lucas Villalba, de 29 anos, por empréstimo junto ao Argentinos Juniors até o fim de 2024. Ele é o oitavo reforço do clube para a atual temporada, na qual o objetivo é retornar à Copa Libertadores da América.

Para contar com o argentino, o Cruzeiro desembolsou cerca de R$ 1 milhão pelo empréstimo. Ao final do ano, o time mineiro poderá exercer a opção de compra no valor de R$ 2 milhões, caso deseje permanecer com o atleta de forma definitiva.

Villalba começou a carreira no Independiente e passou por Atlético Tucumán, Huracán, Aldosivi e Argentinos Juniors, antes de se transferir para o Cruzeiro. Esta será a primeira experiência do defensor fora da Argentina.

No ano passado, o zagueiro defendeu o Argentinos Juniors em 45 oportunidades, fez dois gols e ainda deu duas assistências.

Ele chega a pedido do técnico Nicolás Larcamón, que costuma montar sua equipe com três defensores. Na vitória sobre o Atlético, por 2 a 0, o treinador usou Zé Ivaldo e João Marcelo na posição. Lucas Romero, volante de origem, tem feito o papel de terceiro homem defensivo. No banco, o Larcomón ainda contou com o jovem Ruan Santos.

O Cruzeiro é o vice-líder do Grupo A do Campeonato Mineiro, com sete pontos, um atrás do Tombense, que já entrou em campo na rodada. O próximo adversário é o Patrocinense, em duelo marcado para esta sexta-feira, às 16h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.