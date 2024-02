Príncipe William fala pela primeira vez sobre o diagnóstico de câncer do Rei Charles III e agradece apoio

De volta aos eventos oficiais da Família Real Britânica, Príncipe William aproveitou seu discurso na noite de gala da Air Ambulance Charity de Londres. De acordo com o Daily Mail, ao longo de sua fala, o primogênito do Rei Charles III agradeceu o apoio do público após o anúncio do diagnóstico de câncer do monarca e também as mensagens desejando boa recuperação à Kate Middleton em seu pós-cirúrgico.

- Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer pelas amáveis mensagens de apoio a Kate e ao meu pai, especialmente nos últimos dias. Significa muito para todos nós.

Continuando, William, que é ex-piloto de ambulância aérea do exército inglês, brincou que as últimas semanas voltaram a ser relacionadas à saúde para ele.

O primeiro na linha de sucessão ao trono da Inglaterra não comentou mais detalhes sobre sua família. William também não comentou a rápida passagem do irmão, Príncipe Harry, no país natal. Vale lembrar que os dois estão afastados desde a saída do mais novo da monarquia.