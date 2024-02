Júlia Pereira dá à luz segunda filha e se declara: - Estou com meu coração transbordando de alegria

Na última quarta-feira, dia 7, Júlia Pereira deu à luz segunda filha, a pequena Camille. A neném é fruto do casamento entre a modelo e Amilcare Dallevo Neto, nascendo através de parto normal, cheia de saúde, pesando pouco mais de três quilos. Os pais da modelo, Cláudia e Jaime e irmã gêmea de Júlia, Carla, também estavam presentes neste momento único e especial para a família.

Vale lembrar que o casal também é pai da pequena Suzanne, de três anos de idade. Em nota, Júlia confessou que está transbordando de felicidade ao poder segurar a segunda filha nos braços:

Estou com meu coração transbordando de alegria ao segurar meu segundo pacotinho de amor nos braços e por ter vivenciado o tão desejado parto normal após uma cesariana anterior. É surreal para mim ver esse sonho se tornar realidade! Gostaria de expressar minha imensa gratidão à equipe excepcional que me acompanhou durante todo o processo de parto, orientando-me com cuidado e um apoio inabalável. E, é claro, ao meu marido, meu parceiro de vida, cujo amor e apoio foram fundamentais nesse momento tão especial. Em breve, compartilharei mais detalhes sobre essa experiência única. Foi um processo desafiador, mas conduzido com respeito, empatia e habilidade pela equipe médica. Confesso que houve momentos em que pensei em desistir, mas encontrei força interna para seguir em frente, confiando em mim mesma e no apoio da equipe.