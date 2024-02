Após provar look de carnaval, Jojo Todynho janta com funcionários de escola de samba: -Adoro

Nova musa da Mocidade Independete de Padre Miguel, Jojo Todynho, de 26 anos, contou aos seguidores que já está mais que preparada para o Carnaval 2024. Na última quarta-feira, dia 7, a cantora revelou que já realizou os retoques finais de sua fantasia.

Em visita a Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, Jojo também aproveitou para jantar com os funcionários da Mocidade e também visitar o barracão da Beija-Flor de Nilópolis, sua antiga escola de samba.

- Vim aqui na Cidade do Samba experimentar minha roupa, passei aqui na Beija-Flor para matar a saudade dos meus amores e tirar uma foto com meu negão, que eu amo muito. Está tudo lindo. Esse Carnaval vai ser lindo. Mocidade também está porrada seca, e vamos com tudo, contou ela nos stories do Instagram.

A apresentadora ainda mostrou sua passadinha na Beija-Flor e o retorno à Independente de Padre Miguel. Ela ainda contou sobre o convite que recebeu:

- Roupa provada. Aí tem a jantinha aqui dos funcionários, eu falei: Claro que eu quero. Anguzinho, olha que delícia, com linguicinha. Tem arroz, só que eu quis só o anguzinho. Adoro., declarou ela.

Jojo muito a gente como a gente, sim!