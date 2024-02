Em evento com Lula, Zema diz que conversa republicana fará vida dos mineiros melhorar

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que uma convivência e conversa republicada é o que fará a vida dos mineiros melhorar. De acordo com o governador, há muito o que conversar com o chefe do Executivo.

"Na minha vida de gestor, aprendi que podemos pensar diferente, o que é normal, mas a boa convivência, sem extremismos, em uma conversa transparente e republicana, é o que vai fazer a vida dos mineiros melhorar", disse o governador, em cerimônia de Anúncio de Pacote de Investimentos para o Estado nesta quinta-feira, 8.

"As obras, a geração de emprego e investimentos não têm ideologia. O benefício é para todos. Por isso, presidente, fico muito satisfeito com sua visita para melhorar a vida dos mineiros. Nós temos muito o que conversar", acrescentou.

Após a fala, o governador entregou a Lula uma lista de ações e obras emergenciais que dependem de recursos do governo federal.