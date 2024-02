Lula diz que fará investimentos em MG 'independente da relação entre presidente e governador'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que fará investimentos em Minas Gerais "independente da relação entre presidente e governador". O governador do Estado, Romeu Zema (Novo), apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

"Nós, em poucos anos do PT, vamos fazer ao todo, 50 institutos federais em Minas Gerais. E é preciso fazer muito mais porque Minas é muito grande. E é essa Minas que vamos tratar com muito carinho e respeito, independente da relação pessoal entre presidente e governador", disse o petista em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, nesta quinta-feira, 8. "Vamos continuar tratando Minas com muito respeito."

Lula afirmou que sua relação com Zema não é pessoal, mas institucional. "O presidente da República tem que respeitar o governador porque ele foi eleito e o governador precisa respeitar o presidente porque ele foi eleito", disse.