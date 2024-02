Lula diz que 'boa política' é Executivo não se meter em eleições das presidências do Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que avalia como "boa política" o chefe do Executivo não se intrometer na eleição das presidências de Câmara e Senado, que ocorrerão em 2025. Conforme mostrou reportagem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer ter a garantia de que Lula irá apoiar o candidato que ele escolher para a disputa por sua sucessão no comando da Casa.

"A boa política é o presidente da República não se meter na escolha da presidência da Câmara e do Senado", disse Lula em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, nesta quinta-feira, 8. "O que o presidente da República tem que ter preocupação é, depois que tiver eleito, construir uma relação com o que foi eleito."

Lula voltou a falar que não são os presidentes da Câmara e do Senado que precisam do chefe do Executivo, mas o inverso. "A boa política é a boa relação, e isso, graças a Deus, eu gosto de fazer e sei fazer", acrescentou.